Mercato

Inter, addio a Sommer a fine stagione: il Basilea sogna il grande ritorno

17 Gen 2026 - 12:15
PORTIERI: Sommer (Inter) © Getty Images

PORTIERI: Sommer (Inter) © Getty Images

L'avventura di Yann Sommer in nerazzurro è ai titoli di coda. Il portiere svizzero lascerà l'Inter a parametro zero al termine della stagione, visto che la società non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza (da 2,5 milioni annui). Per il classe '88 si profila un suggestivo ritorno a casa: secondo la stampa elvetica, il Basilea sogna di ingaggiarlo per il dopo-Hitz. Sarebbe una chiusura del cerchio per Sommer, che nel club rossoblù è cresciuto vincendo 4 campionati, prima di spiccare il volo verso la Bundesliga e diventare poi protagonista dello Scudetto della seconda stella a Milano (120 presenze totali finora).

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:50
Atalanta: pronta offerta del West Ham per Lookman
15:07
Ufficiale: Mattia Viti alla Sampdoria
14:08
Inter, frenata per Mlacic: il cambio agente blocca tutto
13:28
Zirkzee-Roma, la pista resta viva. L'olandese non convocato per il derby di Manchester
Lorenzo Lucca
13:13
Lucca al bivio: il Nottingham insiste, ma il Pisa sogna il grande ritorno