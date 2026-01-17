Inter, addio a Sommer a fine stagione: il Basilea sogna il grande ritorno

L'avventura di Yann Sommer in nerazzurro è ai titoli di coda. Il portiere svizzero lascerà l'Inter a parametro zero al termine della stagione, visto che la società non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza (da 2,5 milioni annui). Per il classe '88 si profila un suggestivo ritorno a casa: secondo la stampa elvetica, il Basilea sogna di ingaggiarlo per il dopo-Hitz. Sarebbe una chiusura del cerchio per Sommer, che nel club rossoblù è cresciuto vincendo 4 campionati, prima di spiccare il volo verso la Bundesliga e diventare poi protagonista dello Scudetto della seconda stella a Milano (120 presenze totali finora).