Insigne apre alla Lazio: si lavora per un contratto fino al 2027

Lorenzo Insigne dopo qualche mese fermo potrebbe tronare presto a calcare i campi di Serie A. L'ex Napoli dopo la fine dell'avventura con il Toronto Fc è rimasto senza squadra, in attesa della chiamata giusta. Ora però i tempi sembrano maturi per un suo ritorno: la Lazio di Marurizio Sarri, che già conosce bene Insigne dai tempi del Napoli, lo prenderebbe volentieri. Per i biancocelesti, sempre alle prese con problemi di libertà sul mercato, ingaggiare Insigne a parametro zero potrebbe essere una grande occasione: secondo quanto riporta Nicolò Schira l'esterno azzurro avrebbe dato la sua apertura a unirsi alla Lazio con un contratto da circa 1,2 milioni a stagione fino al 2027.