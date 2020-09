In attesa di Vidal, l'Inter blinda Lautaro: il Toro pronto al rinnovo

INTER

In attesa di Vidal, l'Inter (che ieri ha chiuso il rinnovo di Handanovic che ha firmato il prolungamento sino al 2022) si prepara a blindare Lautaro Martinez. Beppe Marotta e Piero Ausilio lavorano dunque in questi giorni su due fronti. Il primo, come detto, è quello che porta al cileno che, pronto a liberarsi ufficialmente dal Barcellona, dovrebbe sbarcare a Milano a breve (in Catalogna scrivono che già oggi potrebbe essere il giorno della sua partenza verso l'Italia, al più tardi il suo sbarco è annunciato nelle prossime 48 ore così da raggiungere Conte che ieri, nel giorno del raduno, ha intanto accolto Kolarov). Il secondo, invece, riguarda appunto Lautaro Martinez: respinto l'ultimo tentativo del Barcellona, il club nerazzurro si prepara ad incontrare gli agenti dell’argentino per gettare le basi di un prolungamento del contratto fino al 2025.

Al momento Lautaro guadagna, bonus compresi, circa 3 milioni di euro. Il piano di Suning è quello di portare il suo ingaggio a 6 milioni più bonus a salire, per cinque stagioni, eliminando poi dal contratto la clausola di rescissione (la precedente, scaduta a luglio, era pari a 111 milioni di euro). Le basi del nuovo accordo sono state gettate nel corso delle ultime settimane: non sarà una trattativa immediata, ma le parti confidano in una fumata bianca.