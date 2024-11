IL VENEZIA BLINDA POHJANPALO: "NIENTE ADDIO A GENNAIO"

Il Venezia si sta godendo i gol di Joel Pohjanpalo e non ha alcuna intenzione di privarsene presto. L'attaccante finlandese ha fatto breccia nel cuore dei lagunari tanto da diventarne il capitano, un motivo per scacciare eventuali addii a gennaio, come spiegato dal direttore sportivo Filippo Antonelli: "È un ragazzo che tiene molto al nostro progetto - ha dichiarato il dirigente - è il nostro capitano. Non credo ci possa essere la possibilità per lui di andare via a gennaio". Un attestato di stima importante per un giocatore altrettanto importante".