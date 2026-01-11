Logo SportMediaset

Mercato

Il Torino ha deciso: si va ancora avanti con Baroni

11 Gen 2026 - 11:56

Nelle ultime ore il presidente del Torino Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno ribadito la loro fiducia a Marco Baroni, finito nel mirino della critica dopo la sconfitta nell'anticipo del sabato in casa dell'Atalanta, che è seguita a quella casalinga con l'Udinese. I dirigenti del club, in ogni caso, hanno preferito andare ancora avanti con lui. Sotto accusa, oltre ai risultati altalenanti del Toro, anche certe scelte di formazione nella partita di Bergamo. Decisive, in ogni caso, le prossime due partite contro la Roma, da quella di martedì negli ottavi di Coppa Italia a quella all'Olimpico Grande Torino di domenica prossima. 

Mercato ora per ora
12:00
Miretti resta alla Juventus: arriva la conferma del padre Livio
11:56
Il Torino ha deciso: si va ancora avanti con Baroni
11:04
La Lazio mette la freccia per il centrocampista Toth del Ferencvaros
10:33
Juventus, per l'estate 2026 spunta l'ipotesi Mateta del Crystal Palace
09:54
Fiorentina: pressing su Baldanzi, la prossima settimana incontro con la Roma