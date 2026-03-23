Il Siviglia esonera il tecnico Matias Almeyda

Il Siviglia ha esonerato l'allenatore argentino Matías Almeyda dopo l'ennesima battuta d'arresto per il club nella Liga spagnola. Il Siviglia ha annunciato lunedì che Almeyda "è stato sollevato dall'incarico". Il club andaluso ha ringraziato lui e la sua squadra per "l'impegno e la professionalità" e ha augurato loro il meglio per il futuro. L'annuncio arriva dopo la sconfitta casalinga per 2-0 subita sabato contro il Valencia. Almeyda lascia il club al 15° posto in classifica, a tre punti dalla zona retrocessione dopo 29 partite. Il Siviglia ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime otto partite.