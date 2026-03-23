Lo Spezia verso l'esonero di Donadoni, torna D'Angelo in panchina

Lo Spezia va verso l'esonero di Roberto Donadoni. Il tecnico bergamasco, che contro la Juve Stabia ha subito la decima sconfitta in ventidue partite sotto la propria gestione, avrà entro fine mattina un faccia a faccia decisivo con il presidente Charlie Stillitano, in Italia dalla scorsa settimana. Il club avrebbe già nel frattempo pre allertato Luca D'Angelo, tecnico esonerato a sua volta a novembre per affidarsi proprio a Donadoni, del suo ritorno alla guida tecnica.