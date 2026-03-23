Spezia, via Donadoni: in panchina torna D'Angelo

23 Mar 2026 - 15:30
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E' finita l'avventura di Roberto Donadoni sulla panchina dello Spezia. "Il Presidente Charlie Stillitano comunica che al termine di un onesto e costruttivo incontro con l'allenatore Roberto Donadoni, alla presenza del Proprietario del Club, Thomas Roberts, si è arrivati a una decisione pienamente condivisa, presa di comune accordo tra le parti, per il bene della Società e della squadra. Si è pertanto arrivati a una separazione consensuale che sottolinea il rapporto di reciproca stima che va ben oltre gli aspetti sportivi. Il Club desidera ringraziare mister Donadoni e il suo staff per la serietà, la professionalità e l'impegno dimostrati fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali", la nota del club.

Al posto dell'ex ct azzurro è stato richiamato Luca D'Angelo. "Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a mister Luca D’Angelo, già alla guida delle Aquile nella prima parte della stagione, che tornerà sulla panchina spezzina insieme ai componenti del suo staff tecnico. Bentornato Mister!", il comunicato ufficiale.

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