Inter, Pagliuca non convinto di Vicario: "C'è di meglio in giro"

23 Mar 2026 - 12:15

Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter, Bologna e Sampdoria e della Nazionale, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "Vicario è il profilo per il dopo-Sommer? E' un buon portiere, si è fatto strada ma secondo me non è il miglior portiere in giro in questo momento. Sicuramente ci sono dinamiche e intrecci di mercato, ma ci sono diversi portieri migliori di Vicario. Se dovesse essere Vicario, spero per l'Inter che sia la scelta giusta. Ma a mio avviso ci sono portieri migliori di Vicario".

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