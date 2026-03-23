L'agente di Caprile: "Futuro? Concentrato sul Cagliari"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Graziano Battistini, agente di Elia Caprile. "Il futuro di Caprile? Mi concentrerei sul presente perché in questo momento la cosa più importante è che Elia continui a fare il suo campionato e che il Cagliari raggiunga gli obiettivi prefissati. Poi se il giocatore è attenzionato da vari club di un livello più alto del Cagliari magari sì, è così, ma essere attenzionati è un conto, poi mettersi lì a discutere e chiuderla è altro conto”, ha detto.