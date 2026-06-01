Il Sassuolo riscatta Muric dall'Ipswich ma il suo futuro è lontano dall'Emilia

Il Sassuolo ha esercitato il diritto di riscatto da 7 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo dall'Ipswich Town Arijanet Muric. Il portiere kosovaro era arrivato a Reggio Emilia in prestito nella scorsa estate: il bilancio dopo la prima stagione di A è 32 presenze, 43 gol concessi, e 6 clean sheets.