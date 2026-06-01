Il Sassuolo riscatta Muric dall'Ipswich ma il suo futuro è lontano dall'Emilia

01 Giu 2026 - 13:38
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Il Sassuolo ha esercitato il diritto di riscatto da 7 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo dall'Ipswich Town Arijanet Muric. Il portiere kosovaro era arrivato a Reggio Emilia in prestito nella scorsa estate: il bilancio dopo la prima stagione di A è 32 presenze, 43 gol concessi, e 6 clean sheets. 

Il futuro del classe '98 però è lontano dall'Emilia: Muric stesso aveva dichiarato che, per motivi personali, riteneva conclusa la sua avventura a Sassuolo. Ora bisognerà attendere novità sulla sua prossima squadra. 

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