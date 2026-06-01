Villarreal, Iñigo Pérez sarà il nuovo allenatore

01 Giu 2026 - 13:49
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Il Villarreal ha raggiunto un accordo con Iñigo Pérez, allenatore che ha guidato il Rayo Vallecano alla finale di Conference League in questa stagione. Pérez firmerà un contratto triennale con il Villarreal, che ha concluso il campionato spagnolo al terzo posto e parteciperà alla Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Villarreal è stato eliminato nella fase a gironi della Champions League la scorsa stagione, la prima nella massima competizione europea per club dal 2021-22, quando raggiunse le semifinali. Sarà la prima volta che il Villarreal disputerà due stagioni consecutive in Champions League.

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