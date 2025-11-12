Il Psg prepara l'assalto a Upamecano

Dayot Upamecano è uno dei possibili svincolati di lusso in vista della prossima stagione. Il difensore francese è in scadenza 2026 e, nonostante il Bayern stia facendo di tutto per rinnovargli il contratto, non è detto che il suo futuro sia ancora in Germania. Il Bild infatti riporta il forte interesse del Psg per il classe '98: a preoccupare il board dei bavaresi, oltre all'appeal e il budget a disposizione dei parigini, è il rapporto dell'agente di Upamecano, Moussa Sissoko, con i vertici del Psg. Sissoko è il procuratore anche di calciatori importanti de francesi come Barcola e Dembele.