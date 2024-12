Dopo l'inseguimento con esito negativo della scorsa estate, il Psg potrebbe riprovarci a gennaio per Victor Osimhen. Nelle ultime ore, riferisce Rmc Sport, il club francese avrebbe contattato l'attaccante nigeriano, adesso in prestito al Galatasaray dal Napoli. I parigini propenderebbero per un prestito con diritto di riscatto, ma il dossier resta molto complesso. Luis Enrique prima dovrebbe anche fare spazio in attacco cedendo Kolo Muani.