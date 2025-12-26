Il Parma valuta lo svedese Skoglund e il senegalese Diop
26 Dic 2025 - 19:10
Il Parma cerca rinforzi per la difesa nel mercato di gennaio. Per la fascia destra interessa lo svedese Hampus Skoglund, come alternativa a Britschgi, mentre per il settore centrale piace il senegalese della Lokomotiva Zabagria Cheikh Mbacke Diop.
