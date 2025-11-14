Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Il Parma sonda il mercato degli svincolati dopo l'infortunio Suzuki

14 Nov 2025 - 12:58

L'infortunio di Zion Suzuki è una brutta tegola per il Parma: gli emiliani dovranno fare a meno del giapponese per i prossimi 3/4 mesi. Un'assenza molto lunga resa ancora più grave dall'assenza di un secondo di esperienza: a disposizione di Cuesta rimangono soltanto Edoardo Corvi (24 anni) e Filippo Rinaldi (2 anni). Per questo il Parma con ogni probabilità sonderà il mercato degli svincolati per trovare un nuovo portiere. Tra i migliori estremi difensori senza contratto ci sono due vecchie conoscenze della Serie A come Alessio Cragno, ai box da giugno per la rottura del tendine d’Achille, e Rui Patricio. 

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:15
Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

La Juventus va a caccia di un regista: Højbjerg e Bernabé le piste più calde

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:22
Inter, l'obiettivo è Gila: si studia l'offerta
13:12
Il Monastir riunisce i figli di Daniele Conti: dopo Manuel ecco Bruno
12:58
Il Parma sonda il mercato degli svincolati dopo l'infortunio Suzuki
11:40
Roma, piace anche Franculino per l'attacco
10:33
Brozovic torna in Italia? Contratto con l'Al Nassr in scadenza