Il Parma sonda il mercato degli svincolati dopo l'infortunio Suzuki

L'infortunio di Zion Suzuki è una brutta tegola per il Parma: gli emiliani dovranno fare a meno del giapponese per i prossimi 3/4 mesi. Un'assenza molto lunga resa ancora più grave dall'assenza di un secondo di esperienza: a disposizione di Cuesta rimangono soltanto Edoardo Corvi (24 anni) e Filippo Rinaldi (2 anni). Per questo il Parma con ogni probabilità sonderà il mercato degli svincolati per trovare un nuovo portiere. Tra i migliori estremi difensori senza contratto ci sono due vecchie conoscenze della Serie A come Alessio Cragno, ai box da giugno per la rottura del tendine d’Achille, e Rui Patricio.