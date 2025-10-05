Il Palace vola e vuole blindare Glasner, seguito da tante big

Il Crystal Palace continua a volare e il suo tecnico Oliver Glasner fa gola a tante big. Per questo le Eagles vorrebbero rinnovargli iul contratto il prima possibile anche se l'allenatore austriaco ha confermato di non aver ancora ricevuto nessuna offerta. Secondo Sky Sports Uk i dirigenti del Palace vorrebbero accelerare il rinnovo di Glasner per evitare l'assalto di alcuni "top" club europei come il Manchester United, dove la panchina di Ruben Amorim continua a traballare nonostante la vittoria nell'ultima giornata di campionato.
