Mercato

Kane-Bayern ancora insieme? Il ds: "Speriamo resti a Monaco per altri anni"

05 Ott 2025 - 17:39

Harry Kane sta frantumando record con la maglia del Bayern Monaco. L'inglese ha già raccolto più di 100 gol coi bavaresi, un rendimento che ha lasciato entusiasta tutto il board del Bayern. Tanto che Christoph Freund, direttore sportivo del club, si è espresso così sull'ex Tottenham: "Credo che forse stiamo vedendo il miglior Harry Kane di sempre. È un giocatore perfetto per noi e Harry si sente molto a suo agio a Monaco, con la squadra e la sua famiglia. Ecco perché speriamo che rimanga a Monaco ancora per qualche anno". Poi il ds bavarese entra nel dettaglio della trattativa per un possibile rinnovo dell'inglese, attualmente in scadenza nel 2027: "È ancora troppo presto per discuterne nel dettaglio. Penso che entrambe le parti possano facilmente immaginare di portare avanti l'attuale contratto". 

17:53
Fiorentina, Pioli: "Il mio futuro non è un problema, siamo tutti uniti"
17:39
Kane-Bayern ancora insieme? Il ds: "Speriamo resti a Monaco per altri anni"
16:30
Il Palace vola e vuole blindare Glasner, seguito da tante big
15:55
Il Cagliari non sostituirà Belotti, Giulini: "Siamo sereni"
14:19
Bayern, Kompany si gode Luis Diaz: "È quello di cui avevamo bisogno"