Fiorentina, Pioli: "Il mio futuro non è un problema, siamo tutti uniti"
05 Ott 2025 - 17:53
"Il mio futuro non è un problema, il problema è trovare i risultati che penso la squadra possa ottenere. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta casalinga con la Roma.
