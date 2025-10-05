Bayer Leverkusen, fatta per il rinnovo di Palacios

“Exequiel Palacios è diventato un pilastro della nostra Werkself sin dal suo arrivo nel 2020. È stato uno dei giocatori chiave negli ultimi anni e continuerà ad assumersi molte responsabilità nella costruzione di una squadra affamata di successi e capace di vincere trofei”, ha dichiarato Simon Rolfes, amministratore delegato sportivo del Bayer 04. "Il valore di Pala per noi è aumentato di stagione in stagione. La sua vasta esperienza internazionale e le sue eccezionali qualità strategiche e individuali come numero sei lo rendono un elemento chiave nella costruzione di un'altra squadra altamente ambiziosa".