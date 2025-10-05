Logo SportMediaset
Mercato

Bayer Leverkusen, fatta per il rinnovo di Palacios

05 Ott 2025 - 18:07
© Bayer Leverkusen

© Bayer Leverkusen

Questa mattina il Bayern Leverkusen ha ufficialmente prolungato il contratto di Exequiel Palacios fino al 2030. Questo il comunicato ufficiale del club e le parole del ragazzo: 

“Exequiel Palacios è diventato un pilastro della nostra Werkself sin dal suo arrivo nel 2020. È stato uno dei giocatori chiave negli ultimi anni e continuerà ad assumersi molte responsabilità nella costruzione di una squadra affamata di successi e capace di vincere trofei”, ha dichiarato Simon Rolfes, amministratore delegato sportivo del Bayer 04. "Il valore di Pala per noi è aumentato di stagione in stagione. La sua vasta esperienza internazionale e le sue eccezionali qualità strategiche e individuali come numero sei lo rendono un elemento chiave nella costruzione di un'altra squadra altamente ambiziosa".

Palacios vede il rinnovo del suo contratto con il Leverkusen come la logica continuazione di una storia di successo assoluto: "Il Bayer 04 ha vissuto uno sviluppo mozzafiato da quando sono arrivato in Germania cinque anni fa. È una sensazione fantastica essere stato una parte importante di questo processo“, afferma il 26enne. ”Ora vogliamo continuare questa storia con una squadra che ha tutte le carte in regola per continuare a giocare un ruolo importante nelle competizioni nazionali ed europee. Non vedo l'ora di vivere il futuro con il Bayer 04".

