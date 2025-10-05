Il Cagliari non sostituirà Belotti, Giulini: "Siamo sereni"

Prima del match tra Udinese-Cagliari il presidente dei sardi Tommaso Giulini si è espresso sulla possibilità di ritoccare l'attacco dopo il brutto infortunio subito da Belotti. "Mi fa piacere essere qui per fare un grande in bocca al lupo ad Andrea: è stato presente anche oggi in videochiamata, quando tornerà ci darà tanto.Tornerà da njoi a novembre, speriamo di vederlo in campo a marzo. Borrelli deve dimostrare di essere un giocatore da Serie A, ha avuto un buon approccio: ci metterà di più Kilicsoy e Pavoletti avrà il suo ultimo anno, al momento siamo sereni".