Mercato

Il Nottingham Forest su Castro: emissari del club presenti all'Olimpico

07 Dic 2025 - 18:31

Il Nottingham Forest sta monitorando con attenzione Santiago Castro, attaccante classe 2004 in forza al Bologna. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, un osservatore del club inglese questa sera è presente allo Stadio Olimpico per visionare da vicino il centravanti rossoblu, impegnato nella sfida con la Lazio. Il giovane attaccante argentino è considerato un profilo molto interessante per il futuro del Forest, considerando anche i buoi rapporti tra i due club dopo il trasferimento in estate di Ndoye. 

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Dumfries e quelle proposte dall'estero: l'Inter pensa a tutelarsi

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Roma e Juventus su Zirkzee, ma la pista si complica: Fabio Silva l'alternativa

20:21
Sambenedettese, ufficiale l'acquisto di Piccoli
19:32
Bakayoko: "Pronto a tornare, presto novità sul mio futuro"
18:31
Il Nottingham Forest su Castro: emissari del club presenti all'Olimpico
17:50
Lazio, Lotito: "Non indeboliremo la squadra, interverremo dove necessario"
Sergio Ramos, ex Siviglia
14:29
Sergio Ramos saluta il Monterrey: addio al Messico, ma niente ritiro