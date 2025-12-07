Il Nottingham Forest su Castro: emissari del club presenti all'Olimpico

Il Nottingham Forest sta monitorando con attenzione Santiago Castro, attaccante classe 2004 in forza al Bologna. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, un osservatore del club inglese questa sera è presente allo Stadio Olimpico per visionare da vicino il centravanti rossoblu, impegnato nella sfida con la Lazio. Il giovane attaccante argentino è considerato un profilo molto interessante per il futuro del Forest, considerando anche i buoi rapporti tra i due club dopo il trasferimento in estate di Ndoye.