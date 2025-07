Il Napoli vende: da Osimhen a Lindstrom ecco il tesoro per il mercato di Conte

Vendere per poi comprare. Il calciomercato del Napoli ruota intorno alle cessioni, con un tesoro da 200 milioni di euro che servirà per chiudere definitivamente l'affare Lang e a seguire stringere gli affari con al centro Beukema, Ndoye e Lucca. Il club partenopeo è già riuscito a piazzare Natan al Betis Siviglia per 9 milioni di euro, poi Gaetano e Caprile al Cagliari per un totale di 14 milioni di euro. Infine, ufficiale il prestito di Rafa Marin al Villarreal: per ora 1 milione, potrebbero essere 15 l'anno prossimo in caso di riscatto.