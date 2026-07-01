Il Liverpool acquista il giovane francese Jacquet: 70mln al Rennes

Il Liverpool ha completato l'acquisto del difensore francese Jeremy Jacquet dal Rennes. Il club di Premier League aveva già raggiunto un accordo con il nazionale francese Under 21 all'inizio di quest'anno. Jacquet è un difensore centrale di 20 anni, attualmente alle prese con un infortunio alla spalla. Il costo del trasferimento, secondo quanto riportato, si aggira sui 70 milioni di euro. Cresciuto nel settore giovanile del Rennes, ha collezionato 33 presenze in prima squadra con il club bretone. Jacquet ha definito il suo trasferimento al Liverpool un grande sogno. Si aspetta di essere completamente recuperato per l'inizio della preparazione pre-campionato e si sente molto migliorato.