Olympique Marsiglia, Bruno Genesio nuovo allenatore: è ufficiale

Bruno Genesio è stato nominato nuovo allenatore del Marsiglia dopo una stagione turbolenta. Il club non è riuscito a qualificarsi per la Champions League e ha chiuso al quinto posto in Ligue 1. Il Marsiglia ha annunciato la nomina mercoledì, affermando che si tratta di un nuovo ciclo sportivo volto a rafforzare la competitività. La prossima stagione il club parteciperà all'Europa League. Genesio è considerato un maestro di tattica. In passato ha allenato Lione, Rennes e Lille. Nel 2022 è stato nominato allenatore dell'anno. Da quando l'investitore americano Frank McCourt ha acquistato il Marsiglia nel 2016, il club ha faticato a trovare stabilità.