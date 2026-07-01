Milan, scatto Liberali: scende in campo Cardinale per superare il Como

Ruben Amorim è il primo sponsor del ragazzo: il tecnico portoghese, che da sempre lavora benissimo coi giovani, pensa che Liberali abbia le caratteristiche perfette per agire alle spalle della punta. Il prezzo di saldo e la lunga militanza nelle giovanili rossonero lo rende sia una ghiotta occasione di mercato che un elemento utilissimo per le liste europee e non. Per tutte queste ragioni il Milan si è inserito con forza nella corsa a Liberali: a ore dovrebbe andare in scena un incontro decisivo. I rossoneri devono superare la concorrenza principalmente del Como che ha individuato in Liberali il perfetto alterego di Nico Paz: i lariani avrebbero già trovato l'intesa sul contratto e mancherebbero solo pochi dettagli.