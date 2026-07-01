Milan, scatto Liberali: scende in campo Cardinale per superare il Como

Soltanto un anno dopo aver lasciato Milano, per Mattia Liberali potrebbe essere già arrivato il tempo di tornare a casa. Il Milan fa sul serio sul classe 2007 di Lissone: dopo averlo lasciato andare via un anno fa in direzione Catanzaro, il Diavolo prova a riportare indietro uno dei talenti più brillanti del calcio italiano. Oggi infatti è in programma una video call tra Liberali, Gerry Cardinale in persona e, forse, Zlatan Ibrahimovic per convincere il trequartista a vestire di nuovo la maglia rossonera.
Nel giro di 365 giorni il valore di Liberali, secondo Transfermarkt, si è quasi raddoppiato: un aumento di valutazione frutto di quanto di buono fatto vedere in B con il Catanzaro, racimolando 3 gol e 4 assist in 1208 minuti in campo. Ora Mattia è trascinatore con la maglia azzurra dell'under19 agli Europei di categoria: all'esordio contro la Serbia gol e assist. Così Liberali tutto a un tratto è diventato uomo mercato: la clausola da 6 milioni fa gola a tanti club. Il Milan però potrebbe spenderne la metà per riportarlo a casa, avendo mantenuto il 50% sulla rivendita del ragazzo, lasciato partire a zero un anno fa: per questo l'operazine sarebbe ancora più vantaggiosa.
Ruben Amorim è il primo sponsor del ragazzo: il tecnico portoghese, che da sempre lavora benissimo coi giovani, pensa che Liberali abbia le caratteristiche perfette per agire alle spalle della punta. Il prezzo di saldo e la lunga militanza nelle giovanili rossonero lo rende sia una ghiotta occasione di mercato che un elemento utilissimo per le liste europee e non. Per tutte queste ragioni il Milan si è inserito con forza nella corsa a Liberali: a ore dovrebbe andare in scena un incontro decisivo. I rossoneri devono superare la concorrenza principalmente del Como che ha individuato in Liberali il perfetto alterego di Nico Paz: i lariani avrebbero già trovato l'intesa sul contratto e mancherebbero solo pochi dettagli.