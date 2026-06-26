Dove va Nico Paz? L'indizio della sua preferenza sui social

La sensazione è che la vicenda stia assumendo tutti i tratti tipici del tormentone estivo di mercato: dove giocherà Nico Paz nella prossima stagione? Il Real Madrid ha esercitato il diritto di recompra e l'ha riportato a casa dopo due stagioni al Como. Ora i lariani avrebbero una corsia preferenziale per riavere l'argentino: basterebbe (con molte virgolette) un assegno da 60 milioni di euro. Nel caso i vertici comaschi decidessero di non procedere, il trequartista finirebbe sul mercato al miglior offerente.
Nico nel frattempo è impegnato con l'Argentina al Mondiale e, via social, ha mandato un chiaro messaggio di quale sia la sua preferenza per la prossima destinazione. Il classe 2004 ha postato una foto con la divisa dell'argentina ma, in primo piano nello scatto, spicca un dettaglio che non sembra casuale: un cappellino del Como. Che sia un messaggio ai lariani e alle sua pretendenti? Ancora presto per dirlo, Nico però sicuramente ha fatto capire che non disdegnerebbe un altro anno sul lago per imporsi anche sul palcoscenico della Champions League.