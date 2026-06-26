Dove va Nico Paz? L'indizio della sua preferenza sui social

Nella foto postata dall'argentino sui social spicca un dettaglio che non sembra casuale 

26 Giu 2026 - 10:56
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

La sensazione è che la vicenda stia assumendo tutti i tratti tipici del tormentone estivo di mercato: dove giocherà Nico Paz nella prossima stagione? Il Real Madrid ha esercitato il diritto di recompra e l'ha riportato a casa dopo due stagioni al Como. Ora i lariani avrebbero una corsia preferenziale per riavere l'argentino: basterebbe (con molte virgolette) un assegno da 60 milioni di euro. Nel caso i vertici comaschi decidessero di non procedere, il trequartista finirebbe sul mercato al miglior offerente.

Leggi anche

I tifosi dell'Inter sognano Nico Paz, l'assist arriva da 'casa' Zanetti: "Le scarpe sono già esposte". Ma Mbappé e Vinicius hanno idee diverse

Nico nel frattempo è impegnato con l'Argentina al Mondiale e, via social, ha mandato un chiaro messaggio di quale sia la sua preferenza per la prossima destinazione. Il classe 2004 ha postato una foto con la divisa dell'argentina ma, in primo piano nello scatto, spicca un dettaglio che non sembra casuale: un cappellino del Como. Che sia un messaggio ai lariani e alle sua pretendenti? Ancora presto per dirlo, Nico però sicuramente ha fatto capire che non disdegnerebbe un altro anno sul lago per imporsi anche sul palcoscenico della Champions League. 

videovideo
nico paz
como
real madrid
mercato
mercato inter

Ultimi video

01:35
Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

00:43
Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

01:41
Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

01:20
Mercato Juve, possibile scambio di big con il PSG

Mercato Juve, possibile scambio di big con il PSG

00:41
I top italiani in Premier, un bene per la Nazionale?

I top italiani in Premier, un bene per la Nazionale?

02:35
Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

01:33
Kolo Muani ancora Juve?

Kolo Muani, ancora Juve?

01:48
Hjulmand in Serie A?

Hjulmand può tornare in Serie A

01:23
Il Napoli si trasforma

Il Napoli si trasforma

01:45
Gattuso-Lazio è ufficiale

Gattuso-Lazio, ora è ufficiale

01:22
Ronaldinho in Italia!

Ronaldinho ancora in Italia!

01:29
Palestra va al Chelsea

Palestra va al Chelsea

00:23
DICH RONALDINHO SU BRASILE E FUTURO IN ITALIA PER SITO 21/6 DICH

Ronaldinho: "Ravenna? Il 23 giugno ci sarà un annuncio con tante sorprese"

00:28
Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

01:32
Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

01:35
Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

I più visti di Mercato

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

1. Marco Palestra: 55 milioni (Chelsea) *non ufficiale

Palestra è solo l'ultima: con i Percassi registrati quasi 800 milioni di plusvalenze

In Serie A è un mercato di formiche e cicale: la classifica delle spese dei club italiani

Palestra va al Chelsea

Palestra va al Chelsea

Kolo Muani ancora Juve?

Kolo Muani, ancora Juve?

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:23
Torino: ufficiale la cessione di Seck al Partizan Belgrado
11:47
Como, occhi sul difensore dell'Espanyol Omar El Hilali
11:34
Palestra, il retroscena: "Chelsea e City lo seguivano da un anno, mi ha detto che sarebbe andato all'Inter"
Gerry Cardinale (Milan)
11:10
Summit di mercato a Casa Milan: c'è anche Gerry Cardinale, i dettagli
10:56
Dove va Nico Paz? L'indizio della sua preferenza sui social