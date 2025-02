Il Benfica vuole regalare un rinforzo in attacco al tecnico Bruno Lage e avrebbe puntato Andrea Belotti, scontento al Como e in procinto di salutare immediatamente i lariani. L'ex Torino, fa sapere ABola, ha aperto alla soluzione portoghese: l'affare potrebbe andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto.