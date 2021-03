Il Bayern Monaco molla Haaland: “Abbiamo già il migliore del mondo”

MERCATO

Il CEO del club bavarese, Rummenigge spegne le voci di mercato: “Lewandowski ha un contratto fino al 2023"

Tutta Europa sogna Erling Haaland. Tutta Europa tranne il Bayern Monaco, che per bocca del CEO del club, Karl-Heinz Rummenigge, allontana le voci di mercato che vorrebbero i bavaresi interessati all’attaccante del Dortmund: "Da dove vengono queste voci? Non lo so – ha dichiarato Kalle - Posso solo dire una cosa: abbiamo il miglior calciatore del mondo in questa posizione (centravanti, ndr): Robert Lewandowski ha un contratto fino al 2023". Getty Images

"Sono convinto che con la sua professionalità, il modo in cui si allena e il modo in cui si prende cura del suo corpo, la fine è ancora lontana", ha continuato Rummenigge parlando alla Bild del centravanti polacco, che si è appena infortunato con la nazionale della Polonia e sarà costretto a saltare il doppio confronto in Champions League contro il PSG.

