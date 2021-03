Il City si ritira dalla corsa a Messi: il futuro di Leo è ancora al Barça

DALLA SPAGNA

La squadra di Guardiola ha altri obiettivi per il prossimo mercato. Molti indizi fanno capire che il campione argentino resterà in blaugrana

Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, il Manchester City ha deciso di non presentare nessuna offerta a Leo Messi per convincerlo a trasferirsi alla corte del suo ex maestro Pep Guardiola. Il club inglese vorrebbe sostituire il partente Aguero pescando da una mini lista di attaccanti di alto livello come Kane, Haaland e Lukaku. Le condizioni della scorsa estate, quando il City ha provato a prendere il fuoriclasse argentino che però è stato costretto a rimanere per evitare il contenzioso con il Barcellona, sono cambiate per la volontà dei dirigenti del club inglese di puntare su un altro tipo di giocatore.

La scelta del City, sempre secondo Sport, poi, sarebbe anche legata al fatto che fonti vicine alla dirigenza blaugrana avrebbero fatto filtrare delle indiscrezioni su un più che probabile futuro di Messi al Barça, rendendo così inutile un inizio di trattativa con un giocatore destinato a non muoversi dall'attuale club di appartenenza. Leo avrebbe posto le condizioni per il suo rinnovo. Innanzitutto si parte dal progetto: Messi vuole la garanzia di una squadra capace di lottare fino in fondo per la Champions, a differenza di quanto successo negli ultimi anni. Laporta ha rassicurato il campione argentino e l'assalto ad Haaland, che comunque ha un prezzo particolarmente elevato, è una prova della volontà del Barcellona di voler puntare in alto nonostante le ristrettezze economiche e l'elevata concorrenza per arrivare all'attaccante norvegese.