Insigne tra Parma e Fiorentina, ma il sogno si chiama Napoli

Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Serie A. Dopo aver lasciato l'Italia nel 2022 per accasarsi al Toronto FC, il 34enne è pronto a fare ritorno in patria. Simbolo del Napoli per 10 stagioni e campione d'Europa con l'Italia nel 2021, Insigne piace a Parma e Fiorentina che sono pronte a sfidarsi per ingaggiare il fantasista napoletano. Proprio l'ingaggio rappresenta l'ostacolo più grande, con Insigne che in Canada percepiva uno stipendio da circa 10 milioni l'anno, ma Lorenzo è pronto a ridurre le pretese pur di tornare in Serie A.