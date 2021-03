Bayern, Lewandowski out un mese: niente doppia sfida col Psg

BOMBER KO

Il bomber ha riportato in nazionale una distorsione ai legamenti del ginocchio destro

Brutta notizia per il Bayern Monaco. La squadra campione d'Europa dovrà infatti rinunciare per circa un mese a Robert Lewandowski. L'attaccante si è infortunato durante la partita giocata dalla Polonia contro Andorra, riportando una distorsione ai legamenti del ginocchio destro. Per il bomber dunque niente doppia sfida di Champions col Psg. Getty Images

Il centravanti era uscito dal campo a causa di un problema al ginocchio destro, ma nessuno in un primo momento aveva ipotizzato un problema così serio. Secondo quanto riportano i canali ufficiali del Bayern Monaco, per completare il recupero Lewandowski dovrà rimanere fuori per circa quattro settimane. Un lungo stop che lo costringerà a saltare certamente la doppia sfida dei quarti di finale di Champions League contro Mbappé & Co. in programma mercoledì 7 aprile in Germania e martedì 13 aprile in Francia.