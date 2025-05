Il Barcellona sta per rinnovare il contratto a Raphinha. L'attuale accordo tra il brasiliano e il club blaugrana terminerà nel 2027. La firma dovrebbe arrivare prima dell'ultimo match di Liga contro l'Athletic Bilbao. Successivamente, l'attaccante si unirà agli ordini del nuovo ct del Brasile Carlo Ancelotti per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 in Ecuador e a San Paolo contro l'Uruguay.