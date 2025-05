Il Como potrebbe dover dire addio a una delle sue stelle più prelibate in estate, Nico Paz. I lariani si starebbero comunque tutelando con Yeremay Hernández del Deportivo La Coruna, tuttavia, come riportato da Tuttomercatoweb.com, servirebbero almeno 30 milioni di euro per pagare la clausola rescissoria imposta dal club spagnolo.