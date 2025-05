Dopo il no di Jurgen Klopp e la strada che porterebbe a Nuno Espirito Santo, la Roma continua il suo casting per trovare il nuovo allenatore per il prossimo anno. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il club giallorosso starebbe lavorando su più fronti mettendo nel mirino anche il tecnico del Monaco, l'austriaco Adi Hutter.