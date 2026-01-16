Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
per il riscatto

Maguire cerca riscatto in Serie A: offerto a cinque squadre italiane

Maguire via dallo United a gennaio? Il difensore proposto in Serie A: Milan e Roma cercano esperienza, suggestione Napoli

di Stefano Fiore
16 Gen 2026 - 09:22

Harry Maguire potrebbe approdare in Serie A già a gennaio. Il difensore inglese non sta trovando spazio col Manchester United, dieci presenze stagionali tra Premier League e coppe (non gioca da novembre) anche per colpa di qualche infortunio, e sta valutando di anticipare l'addio dai Red Devils che, comunque, sembra scontato per fine stagione quando gli scadrà il contratto.

Maguire in Serie A, ma dove?

 Milan e Roma, alla ricerca di un difensore centrale di esperienza, potrebbero essere interessate, magari a fine mercato, ma fin qui non ci sono stati contatti concreti. Attenzione anche al Napoli con Marianucci in uscita e i buoni rapporti (vedi affari McTominay e Hojlund) con lo United, sembra meno probabile l'opzione Inter quantomeno a gennaio: i nerazzurri sono concentrati solo sull'esterno destro e valuterebbero l'occasione solo in estate quando servirà coprire i buchi lasciati dalle annunciate partenze di Acerbi e de Vrij. Maguire è stato proposto anche alla Fiorentina, particolarmente attenta al mercato inglese ora che c'è Paratici alla guida del mercato viola, ma i costi sono proibitivi.

La storia di Maguire, tra errori e critiche

 La parabola di Harry Maguire al Manchester United inizia nel 2019 col clamoroso trasferimento record da 87 milioni di euro dal Leicester. Da colpo di mercato l'inglese si è invece rapidamente trasformato in capro espiatorio di una squadra in perenne crisi. Gli errori difensivi, a volte così goffi da richiamare alla mente le rubriche della Gialappa's Band, sono diventati presto materiale virale: goffaggini difensive, lentezza esasperante e incidenti grotteschi - come i contrasti involontari con i propri compagni - lo hanno reso il volto delle disfatte dei Red Devils e di innumerevoli meme. Le prestazioni e i fischi dei tifosi avevano costretto Ten Hag a togliergli la fascia di capitano e la sua situazione non è migliorata neppure con Amorim e sembra difficile che Carrick provi a rilanciarlo: ora, con 33 anni da compiere a marzo, cerca riscatto, magari in un altro campionato.

Manchester United: guerra civile CR7-Maguire

1 di 3
© twitter
© twitter
© twitter

© twitter

© twitter

maguire
milan
roma
inter
napoli
calciomercato
news

Ultimi video

00:48
Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

00:46
Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

01:24
Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

01:25
Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

01:25
Roma, le mosse dopo Malen

Roma, le mosse dopo Malen. E la Juve aspetta Mingueza

01:25
Milan, Fofana incedibile

Il Galatasaray guarda in Italia: piacciono Fofana e Frattesi

01:28
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV

Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A

01:01
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 14/1 SRV

Il mercato della Juventus: Chiesa fa un passo verso Torino

00:43
CLIP CLAUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN 14/1 SRV

Il mercato del Milan: si complica lo scambio tra Loftus-Cheek e Gatti

00:51
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA 14/1 SRV

Il mercato della Roma: chiuso un altro colpo

00:42
CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

00:54
Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

00:45
Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

01:28
Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

00:36
Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

00:48
Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

I più visti di Mercato

Milan, Fofana incedibile

Il Galatasaray guarda in Italia: piacciono Fofana e Frattesi

Un'occasione per Giuntoli: il dirigente ex Juve può ripartire dall'Arabia Saudita

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Balotelli riparte da Dubai, ma quanti nomi ancora tra gli svincolati

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Arena, l’agente: "Orgogliosi ma lasciamolo tranquillo. Nato per fare il calciatore"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:05
Inter-Bisseck: incontro per il rinnovo fino al 2030, valore quintuplicato
09:24
Roma ufficiale Malen: il comunicato giallorosso
22:32
Fiorentina, è fatta per Harrison: prestito con diritto di riscatto, l'inglese domani a Firenze
22:15
Serie B, Palermo: il ds Osti al lavoro per nuovi attaccanti
22:07
Passo indietro Joao Pedro: "Ringrazio il Pisa, ma resto in Messico"