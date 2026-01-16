Maguire cerca riscatto in Serie A: offerto a cinque squadre italiane

La parabola di Harry Maguire al Manchester United inizia nel 2019 col clamoroso trasferimento record da 87 milioni di euro dal Leicester. Da colpo di mercato l'inglese si è invece rapidamente trasformato in capro espiatorio di una squadra in perenne crisi. Gli errori difensivi, a volte così goffi da richiamare alla mente le rubriche della Gialappa's Band, sono diventati presto materiale virale: goffaggini difensive, lentezza esasperante e incidenti grotteschi - come i contrasti involontari con i propri compagni - lo hanno reso il volto delle disfatte dei Red Devils e di innumerevoli meme. Le prestazioni e i fischi dei tifosi avevano costretto Ten Hag a togliergli la fascia di capitano e la sua situazione non è migliorata neppure con Amorim e sembra difficile che Carrick provi a rilanciarlo: ora, con 33 anni da compiere a marzo, cerca riscatto, magari in un altro campionato.