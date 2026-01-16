Maguire cerca riscatto in Serie A: offerto a cinque squadre italiane

Maguire via dallo United a gennaio? Il difensore proposto in Serie A: Milan e Roma cercano esperienza, suggestione Napolidi Stefano Fiore
Harry Maguire potrebbe approdare in Serie A già a gennaio. Il difensore inglese non sta trovando spazio col Manchester United, dieci presenze stagionali tra Premier League e coppe (non gioca da novembre) anche per colpa di qualche infortunio, e sta valutando di anticipare l'addio dai Red Devils che, comunque, sembra scontato per fine stagione quando gli scadrà il contratto.
Milan e Roma, alla ricerca di un difensore centrale di esperienza, potrebbero essere interessate, magari a fine mercato, ma fin qui non ci sono stati contatti concreti. Attenzione anche al Napoli con Marianucci in uscita e i buoni rapporti (vedi affari McTominay e Hojlund) con lo United, sembra meno probabile l'opzione Inter quantomeno a gennaio: i nerazzurri sono concentrati solo sull'esterno destro e valuterebbero l'occasione solo in estate quando servirà coprire i buchi lasciati dalle annunciate partenze di Acerbi e de Vrij. Maguire è stato proposto anche alla Fiorentina, particolarmente attenta al mercato inglese ora che c'è Paratici alla guida del mercato viola, ma i costi sono proibitivi.
La parabola di Harry Maguire al Manchester United inizia nel 2019 col clamoroso trasferimento record da 87 milioni di euro dal Leicester. Da colpo di mercato l'inglese si è invece rapidamente trasformato in capro espiatorio di una squadra in perenne crisi. Gli errori difensivi, a volte così goffi da richiamare alla mente le rubriche della Gialappa's Band, sono diventati presto materiale virale: goffaggini difensive, lentezza esasperante e incidenti grotteschi - come i contrasti involontari con i propri compagni - lo hanno reso il volto delle disfatte dei Red Devils e di innumerevoli meme. Le prestazioni e i fischi dei tifosi avevano costretto Ten Hag a togliergli la fascia di capitano e la sua situazione non è migliorata neppure con Amorim e sembra difficile che Carrick provi a rilanciarlo: ora, con 33 anni da compiere a marzo, cerca riscatto, magari in un altro campionato.