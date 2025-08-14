Guardiola chiama Donnarumma al City: primo contatto tra i due

Si sarebbe verificato un primo tentativo dell'allenatore del City per portare Donnarumma a Manchester, da trovare anche un accordo con il Psg
Neanche il tempo di metabolizzare l'addio al Psg, che Gianluigi Donnarumma avrebbe già un primo pretendente. Niente di sorprendente, per quello che la scorsa stagione è stato il miglior portiere al mondo, artefice della stagione trionfale dei parigini. E così, scaricato da Luis Enrique, Gigio potrebbe subito consolarsi con un altro allenatore spagnolo: Pep Guardiola. Si sarebbe infatti verificato un primo contatto tra i due, con l'intento di portare il numero 1 azzurro al Manchester City, mentre non è ancora intavolata la trattativa tra i due club.
Donnarumma, il cui contratto è in scadenza nel 2026, è già stato dimenticato dal suo ormai ex tecnico Luis Enrique, che dopo la vittoria in Supercoppa Europea ha riservato parole al miele solo per il suo nuovo portiere Chevalier: "Devo dire che sono molto contento di come ha concluso la partita, era importante per lui. Sono molto contento della sua prestazione. Siamo su questa strada, vogliamo migliorare e penso che faremo meglio in questa stagione. È una prima partita difficile, ma Lucas ha dimostrato il carattere e la personalità per essere un giocatore del Psg".
Solo Marquinhos si è ricordato di Donnarumma, senza il quale il Psg non avrebbe mai disputato la Supercoppa Europea: "Vogliamo bene a Gigio", le sue poche parole, ma ricche di significato. E chissà quante parole saranno bastate a Guardiola per convincere Donnarumma: se il contatto tra i due dovesse essere confermato, sarebbe sicuramente un primo passo importante per Gigio direzione City. Certo, resterebbe da convincere il Psg: ma piuttosto che perderlo a zero tra un anno, i parigini potrebbero essere disposti a trattare.
Commenti (0)