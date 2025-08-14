Logo SportMediaset
Mercato
INTRIGO DI MERCATO

Guardiola chiama Donnarumma al City: primo contatto tra i due

Si sarebbe verificato un primo tentativo dell'allenatore del City per portare Donnarumma a Manchester, da trovare anche un accordo con il Psg 

14 Ago 2025 - 08:59

Neanche il tempo di metabolizzare l'addio al Psg, che Gianluigi Donnarumma avrebbe già un primo pretendente. Niente di sorprendente, per quello che la scorsa stagione è stato il miglior portiere al mondo, artefice della stagione trionfale dei parigini. E così, scaricato da Luis Enrique, Gigio potrebbe subito consolarsi con un altro allenatore spagnolo: Pep Guardiola. Si sarebbe infatti verificato un primo contatto tra i due, con l'intento di portare il numero 1 azzurro al Manchester City, mentre non è ancora intavolata la trattativa tra i due club.

Donnarumma, il cui contratto è in scadenza nel 2026, è già stato dimenticato dal suo ormai ex tecnico Luis Enrique, che dopo la vittoria in Supercoppa Europea ha riservato parole al miele solo per il suo nuovo portiere Chevalier: "Devo dire che sono molto contento di come ha concluso la partita, era importante per lui. Sono molto contento della sua prestazione. Siamo su questa strada, vogliamo migliorare e penso che faremo meglio in questa stagione. È una prima partita difficile, ma Lucas ha dimostrato il carattere e la personalità per essere un giocatore del Psg".

Solo Marquinhos si è ricordato di Donnarumma, senza il quale il Psg non avrebbe mai disputato la Supercoppa Europea: "Vogliamo bene a Gigio", le sue poche parole, ma ricche di significato. E chissà quante parole saranno bastate a Guardiola per convincere Donnarumma: se il contatto tra i due dovesse essere confermato, sarebbe sicuramente un primo passo importante per Gigio direzione City. Certo, resterebbe da convincere il Psg: ma piuttosto che perderlo a zero tra un anno, i parigini potrebbero essere disposti a trattare.

