Guardiola chiama Donnarumma al City: primo contatto tra i due

Donnarumma, il cui contratto è in scadenza nel 2026, è già stato dimenticato dal suo ormai ex tecnico Luis Enrique, che dopo la vittoria in Supercoppa Europea ha riservato parole al miele solo per il suo nuovo portiere Chevalier: "Devo dire che sono molto contento di come ha concluso la partita, era importante per lui. Sono molto contento della sua prestazione. Siamo su questa strada, vogliamo migliorare e penso che faremo meglio in questa stagione. È una prima partita difficile, ma Lucas ha dimostrato il carattere e la personalità per essere un giocatore del Psg".