GIAMPAOLO: "LECCE UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER ME"

"Due anni di assenza sono tanti e dopo una prima pausa, durante la quale mi sono un po' allontanato, ho ripreso a lavorare. Il lavoro è stato anche mentale, simulando di essere in campo: diciamo che nell'ultimo anno ho lavorato in smart working". Sono queste le prime parole di Marco Giampaolo, neo tecnico del Lecce, presentato questa mattina allo stadio di Via del Mare. A fare gli onori di casa il presidente del club Saverio Sticchi Damiani, assieme al responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino e al direttore sportivo Stefano Trinchera. "Lecce - ha proseguito - per me è una grande opportunità. Ho accettato perché ci sono i calciatori che possono esprimere meglio il mio pensiero. Il mio è stato un sì motivato da argomenti e valutazioni tecniche. La città la visiterò in seguito, perché ora la mia attenzione è solo per la squadra e di questo sono pienamente convinto". Un primo giudizio sul Lecce: "Non l'ho visto dal vivo, l'ho visto - ammette il tecnico - in tv durante il campionato e l'ho rivisto in maniera dettagliata in questi giorni. Prima di dare un'opinione ho bisogno di allenare. Ho grande voglia di allenare, ho entusiasmo, come se iniziassi oggi. E' necessario conoscere i calciatori, devo entrare in un ambiente nuovo per me, e ho necessità di capire il prima possibile". Nell'attuale rosa ritrova Ante Rebic, che sotto la sua guida potrebbe trovare spazio e rilancio: "L'ho allenato forse un mese al Milan, ed arrivò l'ultimo giorno di mercato. All'epoca - ricorda - la squadra giocava in un modo poco congeniale alle sue caratteristiche, e lo ricordo come un ragazzo determinato, anche tignoso, 'sporco e cattivo'. A Lecce lo ritrovo molto volentieri". Ed ancora: "Ci sono tantissime ali e due prime punte, considerando tale anche Rebic. Lui - prosegue Giampaolo - deve essere una risorsa per la squadra, così come Krstovic e Burnete. Le qualità individuali possono aiutarci a fare meglio, ma il mio focus è la squadra. Oggi si gioca in sedici, non esistono solo gli undici titolari: e proprio per questa ragione è necessario fare un salto di qualità mentale". Sul modulo da seguire Giampaolo è abbastanza chiaro: "La squadra credo sia stata costruita per giocare in un modo, poi vedremo. Però, detto alla vecchia maniera, è stata costruita per giocare con due ali e una punta. Non credo sia importante il modulo, sono importanti i principi e le qualità dei calciatori". La differenza tra allenare una big e una squadra che deve salvarsi? "Nessuna differenza - osserva il tecnico - sul piano del lavoro. La differenza esiste nel circo che gira attorno. In un grande club è necessario vincere, quando lotti per la salvezza sai di essere con l'acqua alla gola. Nelle due situazioni, però, devi metterci sempre del tuo dal punto di vista caratteriale", conclude.