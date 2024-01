Mercato: niente Bayern, Dragusin ha scelto il Tottenham

GENOA

Il difensore rumeno ha sciolto i dubbi: volerà a Londra. Ai rossoblù più di 30 milioni e il prestito di Spence

© Getty Images Alla fine sono tutti contenti, com'era largamente prevedibile al di là della scelta fatta: Radu Dragusin è pronto a volare verso Londra per firmare con il Tottenham, per buona pace del Bayern Monaco, che aveva tentato un rilancio in extremis, e per la gioia del Genoa, che incasserà oltre 30 milioni dalla sua cessione e si porta a casa, sempre dagli Spurs, il prestito di Spence. L'offerta decisiva è arrivata nelle prime ore di questa mattina e ha tolto il giocatore dall'imbarazzo: superati i bavaresi e scelta, a questo punto, quasi obbligata.

Il giocatore, che piaceva a mezzo mondo dal Milan al Napoli passando appunto per le due contendenti straniere, ovviamente irraggiungibili a livello di offerta economica, sarà già a Londra in giornata per sostenere le visite mediche e mettere nero su bianco l'accordo con gli Spurs. Erano d'altronde la sua prima scelta e sono diventati l'ultima e decisiva.

Dragusin fa il colpo della vita, approda in un campionato di primissimo livello in una squadra ambiziosa anche se non sempre competitiva in Premier. Il tutto dopo mesi straordinari con la maglia del Genoa in cui è riuscito a essere decisivo in ogni zona del campo, dalla difesa, dove ha sempre mostrato solidità e sicurezza, all'attacco, dove non sono passati sotto traccia i due gol e un assist di questa prima parte di stagione.

Il Genoa, che dovrà trovare un sostituto all'altezza (per nulla facile), si accontenterà di Djed Spence, difensore eclettico, e di un assegno da oltre 30 milioni.