Ibrahimovic a sorpresa: "Vengo al Genoa e vinciamo lo scudetto"

Zlatan Ibrahimovic sembra destinato a lasciare Los Angeles e la MLS, per lui si è parlato di Boca Juniors ma chissà che non torni di moda l'ipotesi Serie A. È lo stesso svedese ad ipotizzarlo, con il sorriso sulla bocca, in un video inviato ad un amico, tifoso del Genoa: "Ciao Ricky, sei pronto? Vengo a giocare per il Genoa, così finalmente vinciamo lo scudetto!". Una battuta goliardica più che una proposta al Grifone, ma siamo sicuri che Ricky stia sognando...