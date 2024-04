Gudmundsson apre all'addio: "Grato al Genoa". E quel confronto con Milito...

INTER ALLA FINESTRA

L'islandese loda Gilardino e fa impazzire il mercato tra Serie A e Premier League

© Getty Images "Sarò sempre grato al Genoa e ai suoi tifosi". Musica e parole di Albert Gudmundsson che, intervistato dai colleghi de Il Secolo XIX, sembra quasi salutare i rossoblù. L'islandese, che a gennaio è stato più che corteggiato dalla Fiorentina, piace a Juventus, Inter e non solo. "Continuo a pensare a partita dopo partita, mi godo ogni momento in campo provando a far divertire anche divertire i tifosi" le parole del 26enne Az Alkmaar: per lui i liguri chiedono almeno 40 milioni di euro. La speranza è quella di scatenare una vera e propria asta grazie ai club della Premier League, Tottenham su tutti.

Con Retegui, anch'esso sul taccuino delle big italiane, sta formando una coppia-super in Serie A: "Io e Mateo andiamo d'accordo, abbiamo un buon feeling dentro e fuori dal campo. Gilardino? Ha contato tantissimo, in questi mesi mi ha aiutato tanto a migliorare, a farmi scoprire ed esaltare qualità che ho sempre avuto e che non riuscivo a sfruttare al massimo. Mi ha aiutato soprattutto a capire come essere più decisivo sotto porta".

Infine il record condiviso con Milito, l'ultimo ad andare in doppia cifra col Genoa prima dello stesso Gudmundsson: "Penso sia sempre bello quando ti confrontano con un grande giocatore, un grande attaccante come è stato Milito, per il Genoa ma non solo". Milito, l'uomo che, esploso col Genoa, ha poi fatto benissimo all'Inter con tanto di Triplete. La storia si ripeterà?.