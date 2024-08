Genoa, ufficiale Miretti in prestito secco dalla Juve

Birra... Miretti. Il Genoa ha ufficializzato sui social l'arrivo del centrocampista utilizzando un logo di una famosa bevanda. Il giocatore classe 2003 arriva in rossoblù dalla Juventus con la formula del prestito secco fino a giugno 2025. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, Miretti vanta 58 presenze in Serie A e 10 presenze tra Champions League ed Europa League. In maglia bianconera alza anche una Coppa Italia nella stagione 2023/2024. "Benvenuto in rossoblù, Fabio!".