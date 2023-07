Genoa, incontro positivo per Retegui: offerta di 15 milioni al Boca Juniors, si attende il giocatore

verso l'accordo

L'argentino si avvicina al Genoa, incontri positivi con il Boca e con gli agenti

Mateo Retegui è a un passo dal vestire la maglia del Genoa. Dopo i sondaggi col Boca Juniors, con una operazione che potrebbe chiudersi a quota 15 milioni, i dirigenti dei liguri hanno avviato i contatti con gli agenti dell'italo-argentino nelle ultime ore. L'incontro, riferisce l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sarebbe stato positivo anche con l'entourage dell'attaccante al quale ora spetta l'ultima parola. Da una parte e dall'altra trapela ottimismo e fiducia per il buon esito dell'operazione.

Per Retegui, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Tigre in prestito proprio dagli Xeneizes, si tratterebbe di una grande opportunità da non sottovalutare. L'approdo in Serie A, infatti, permetterebbe all'attaccante di essere uno degli osservati speciali del commissario tecnico Roberto Mancini che avendolo più vicino potrebbe visionarlo maggiormente in vista dell'Europeo della prossima estate.

L'attaccante piace a tanti club, ma gli incontri positivi con il Boca e quello con gli agenti fanno ben sperare il Genoa. Ora le parti attenderanno la risposta del giocatore che starebbe valutando diverse ipotesi per il futuro, col richiamo dell'Italia e della A che lo tenta.