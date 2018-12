Genoa, Preziosi esonera Juric: tocca a Cesare Prandelli

06/12/2018

Nuovo cambio di panchina al Genoa. La clamorosa eliminazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia contro l'Entella è infatti costata il posto a Ivan Juric. Il tecnico del Genoa, già ampiamente in bilico e salvato dalla squadra, è stato di fatto esonerato da Preziosi. Si attende solamente l'ufficialità. Al posto di Juric arriverà Cesare Prandelli - terzo tecnico stagionale del Grifone - che già venerdì mattina sarà a Pegli per allenare la squadra in vista della gara con la Spal.