Genoa, il nuovo allenatore è Alexander Blessin

SCELTA A SORPRESA

L'ex tecnico delle giovanili del Lipsia e della KV Oostende ha firmato fino al 2024

Niente Labbadia, Maran o Nicola. Il nuovo allenatore del Genoa è Alexander Blessin. Lo ha annunciato a sorpresa il Grifone attraverso i suoi canali social. "Benvenuto mister Blessin! - si legge nel comunicato del club rossoblù -. Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa e ha firmato un contratto fino a giugno 2024". "Blessin ha allenato nel Red Bull Leipzig e il KV Oostende, club della massima serie belga - prosegue la nota -. Il Genoa Cfc e 777 Partners augurano buon lavoro a mister Blessin". Sorpresa Genoa, il nuovo allenatore è Blessin ipp

Dopo l'esonero di Shevchenko, dunque, il Genoa mette a libro paga un altro allenatore, il quarto. Una decisione che ha spiazzato tutti e chiuso definitivamente tutte le altre ipotesi circolate in questi giorni. Soprattutto perché il tecnico scelto non è certo un nome molto conosciuto. In carriera, infatti, Alexander Blessin ha lavorato soltanto nelle giovanili del Lipsia e all'Oostende.

"È successo tutto così velocemente - ha spiegato il nuovo tecnico del Grifone -. In 24 ore è stato fatto tutto e per me è ancora difficile da comprendere quanto accaduto". "Poiché il trasferimento non era ancora definito, non sono stato fisicamente in grado di salutare i giocatori anche dopo l'allenamento - ha aggiunto -. Li contatterò sicuramente per farlo". "Mi mancheranno enormemente anche i tifosi, mi hanno sempre sostenuto nel bene e nel male - ha proseguito Blessin -. Quella del Genoa è un'offerta che non potevo rifiutare, è un club di tradizione in Serie A e lì mi viene offerto un progetto a lungo termine". "Questo è un grande passo avanti nella mia carriera, ma sarò sempre grato a KVO per l'opportunità che ho avuto qui", ha concluso.