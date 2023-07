Genoa, è il giorno di Retegui: visite e firma, manca solo l'annuncio

IL RINFORZO

L'attaccante della nazionale italiana sbarca in Serie A: "Sono contento di essere qui con voi, un abbraccio e a presto"

© ipp In casa Genoa è il giorno di Mateo Retegui. L'attaccante argentino si è infatti sottoposto alle visite mediche di rito e dopo aver terminato i test clinici si è recato in sede per mettere tutto nero su bianco col Grifone e iniziare la sua nuova avventura in Serie A agli ordini di Alberto Gilardino. Per completare l'operazione ora manca solo l'annuncio ufficiale, ma anche questo dovrebbe arrivare a breve. Nel frattempo la punta ha già lasciato una breve dichiarazione all'uscita della Casa della Salute di Genova. "Sono molto contento di essere qui con voi, é una grande opportunità per me, è un onore essere qui, ci vediamo presto", ha detto, prestandosi poi per qualche selfie con i tifosi rossoblù.

Vedi anche genoa Genoa, Retegui in Italia: "Un sogno che si realizza, vado in un grande club"

In casa Genoa, dunque, è tutto pronto per accogliere il nuovo bomber. L'italo-argentino sarà il nuovo numero 9 del Grifone per la prossima stagione. Cercato con grande insistenza e strappato al Boca Juniors con un'offerta importante, Retegui andrà a rinforzare il reparto offensivo del Grifone cercando di rimanere anche nei radar di Roberto Mancini per la maglia azzurra. Obiettivi ambiziosi nel segno di Diego Milito, centravanti mito del recente passato rossoblù e argentino proprio come Retegui.

Retegui firmerà un quinquennale col Genoa fino a giugno 2028. Il giocatore arriva in rossoblu a titolo definitivo grazie ai 12 milioni più bonus che il Grifone verserà nelle casse del Boca Juniors.