Genoa, caos in panchina: Lopez e Nicola candidati, ma Motta è ancora lì

CAOS ROSSOBLU'

Pochi giorni per definire la guida tecnica e ripartire col piede giusto al ritorno del campionato. I giocatori del Genoa sono in vacanza, ma in società si sta valutando quale possa essere la soluzione migliore per la panchina. Thiago Motta ha "mangiato il panettone", ma difficilmente sarà in panchina contro il Sassuolo, anche se l'esonero non è stato comunicato da Preziosi. Il "no" di Ballardini ha complicato i piani della società.

La situazione dell'allenatore italo-brasiliano è surreale. Dopo la sconfitta pesante contro l'Inter la sua (breve) avventura sulla panchina del Genoa è virtualmente finita, ma il Genoa sta trovando diverse difficoltà ad impostare una nuova strategia tecnica. Motta è in vacanza come la squadra, ha passato il Natale da allenatore del Grifone visto che non è arrivato alcun esonero da parte di Preziosi, ma sa benissimo che la società rossoblù sta cercando una nuova strada per la panchina.

Il rifiuto di Ballardini di tornare a Pegli dopo il brusco divorzio nella scorsa stagione ha complicato i piani di Preziosi, che valuta alternative e nel frattempo tiene Motta in stand-by. Una è Diego Lopez, che ha lavorato a Cagliari col ds Marroccu e si è appena liberato dal Penarol e che in Uruguay davano al Genoa ancora prima della sconfitta di San Siro contro l'Inter. L'altra è Davide Nicola, cresciuto calcisticamente a Genova.

Non è da sottovalutare però la pista che porta a un ritorno di Aurelio Andreazzoli, primo titolare in stagione della panchina del Genoa legato alla società da un contratto fino al 2021.