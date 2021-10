Genoa, Ballardini in bilico: contatti con Gattuso, che rifiuta

Una vittoria in sette partite, cinque punti e sedicesimo posto in classifica: l'avvio stagionale del Genoa non stato dei più agevoli, forse complice anche le voci sul cambio di proprietà. Ma è proprio 777 Partners, che ha acquisito il club rossoblù da Preziosi, ad essere scontento della situazione della squadra tanto da avere dubbi su Davide Ballardini. Se per l'allenatore la sfida di domenica contro il Sassuolo potrebbe essere l'ultima spiaggia, il club avrebbe già avviato i contatti col possibile sostituto: Gennaro Gattuso.

Getty Images