Genoa, è arrivato Schone: tifosi in delirio

Un entusiasmo simile non si vedeva da molto tempo - da anni - al Genoa. Serviva un grande acquisto come quello di Lasse Schone per esaltare di nuovo i tifosi del Grifone.. All'aeroporto Cristoforo Colombo oltre duecento supporter rossoblù hanno letteralmente travolto il centrocampista danese. "Sono molto contento di essere qui - ha detto il 32enne -. L'accoglienza è fantastica e queste persone sono incredibili. Non me lo aspettavo: è fantastico, sono veramente felice".