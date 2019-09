Genoa, Andreazzoli traballa: contatti con Gattuso

RISCHIO ESONERO

Sono ore calde in casa Genoa, che nel pomeriggio è stato travolto per 4-0 in casa della Lazio. Enrico Preziosi, a cui non è andata giù la prestazione della squadra, sta riflettendo sul possibile cambio in panchina e il nome in cima alla lista è quello di Gennaro Gattuso, con cui c'è già stato un primo contatto. La posizione di Andreazzoli è sempre più in bilico.

Dopo aver iniziato la stagione con 4 punti nelle prime due giornate, il Genoa è crollato nell'ultimo mese e mezzo quando, in quattro partite, ha collezionato tre sconfitte e un pareggio. La panchina di Andreazzoli, che all'Olimpico ha commentato il ko con la Lazio parlando di "qualche carenza sotto l'aspetto tecnico", pare sempre più traballante e Gattuso al momento è il favorito numero 1 (l'alternativa è Pioli) per prendere il suo posto.

L'ex tecnico del Milan al momento si trova in Russia e rientrerà in Italia lunedì, quando potrebbe esserci un incontro per definire il possibile accordo. Nel caso in cui arrivasse la definitiva stretta di mano, la nuova avventura di Ringhio - ironia della sorte - inizierebbe proprio contro i rossoneri: sabato, a Marassi, è in programma Genoa-Milan.